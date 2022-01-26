Капризов — лидер среди россиян по количеству заработанных на себе удалений в сезоне

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заработал на себе больше всех удалений из российских игроков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Всего форвард «дикарей» заставил соперников 19 раз сфолить на себе. Это лучший результат среди россиян и 11-12-й во всей НХЛ. В тройку среди русских игроков входят также нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, заработавший 15 удалений на себе, и игрок атаки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов — на нём сфолили 13 раз.
Кроме того, Капризов — лучший среди россиян по показателю полезности — "+19" (16-20-й во всей НХЛ). На втором месте идёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ("+17"), на третьем — защитник «столичных» Дмитрий Орлов ("+16").
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