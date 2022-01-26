В Казани убили бывшего игрока «Реактора». Его зарубили топором

В Казани убит бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, сообщает ГТРК «Татарстан». С апреля 2021 года мужчина работал риелтором.



24-летний Паюл владел квартирой, в которой в качестве квартиранта проживал предполагаемый убийца. Он просил мужчину съехать, так как хотел продать квартиру, однако подозреваемый отказывался. Накануне между мужчинами произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил экс-хоккеиста топором, нанеся ему множественные удары.



Отмечается, что подозреваемый был задержан. Это житель Пестречинского района Татарстана, который ранее был судим по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».



Уроженец Кишинёва Паюл в сезоне-2016/2017 играл в МХЛ за нижнекамский «Реактор».