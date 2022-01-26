«Эдмонтон» проявляет интерес не только к Георгиеву, но и к Худобину с Варламовым

Стали известны голкиперы, к услугам которых может прибегнуть «Эдмонтон Ойлерз», сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Нефтяники» заинтересованы в услугах российских вратарей: Александру Георгиеву из «Нью-Йорк Рейнджерс», Антону Худобину из «Даллас Старз» и Семёну Варламову из «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, «Эдмонтон» рассматривает голкиперов «Сент-Луис Блюз» Вилле Хуссо, «Далласа» Брэйдена Холтби, «Коламбус Блю Джекетс» Йоонаса Корписало и «Вашингтон Кэпиталз» Витека Ванечека.

Отмечается, что генеральный менеджер «нефтяников» Кен Холланд не намерен отдавать за вратаря пик первого или второго раундов. «Эдмонтон» предлагал за вратаря «Филадельфии Флайерз» Мартина Джонса невысокий драфт-пик, но получили отказ.