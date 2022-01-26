Ткачук — о травме Батерсона после толчка вратаря: это был дерьмовый приём. Это отстой
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук после матча с «Баффало Сэйбрз» (5:0) эмоционально высказался в отношении действий голкипера «клинков» Аарона Делла. Нападающий «сенаторов» Дрейк Батерсон получил удар от вратаря и врезался ногой в борт, получив серьёзную травму.
«Откровенно говоря, это был дерьмовый приём. Это отстой», — приводит слова Ткачука журналист Кайл Букаускас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в ночь с 25 на 26 января в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0. 23-летний Батерсон точно пропустит Матч звёзд НХЛ.
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