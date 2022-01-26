Журналист: не стала ли бригада большинства, питаемая Овечкиным, слишком предсказуемой?

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о неудачной серии «Вашингтон Кэпиталз» (три победы в 10 матчах) и игре команды в большинстве.

«Официально — они едва волочат ноги. Даже если не паникуют.



В конце ноября команда во главе с Овечкиным забивала голы в трёх матчах подряд в большинстве, благодаря чему поднялась на 14-е место с показателем успеха 18,8%.



А потом рухнула в пропасть.

С конца ноября «Кэпс» занимают предпоследнее место в лиге по проценту успешности игры в большинстве, имея реализацию всего 8,6%, а также пропустив три гола в меньшинстве. Только «Блю Джекетс» были менее эффективны в этот период — 6,7%.



Я обратился к аналитикам, чтобы узнать их мнение о трудностях бригады большинства. И вот что ни говорят: будь то создание трафика на пятачке после броска, выбор бросков, создающих возможность для добивания, или подборы — «Кэпс» не демонстрировали хорошей игры ни в одном из компонентов у ворот соперника, когда у них было преимущество в одного или двух игроков.

Травмы и отсутствие из-за COVID-протокола не являются единственной причиной проблем для бригады. Это не так.



Возникает вопрос, не стала ли бригада, питаемая Овечкиным, слишком статичной и предсказуемой и, следовательно, непродуктивной.



Тренерский штаб всегда, казалось, не хотел ломать это звено — и на то были веские причины. Вот Овечкин, лидер в истории НХЛ по забитым голам в большинстве, стоит на точке, которая носит его имя. Вот Бекстрём, лидер в истории франшизы по голевым передачам в большинстве, работающий у борта. И, когда здоров, Ти Джей Оши, создающий хаос на пятачке и всего год назад бывший вторым по результативности в лиге из этой зоны.

Но что, если бригада не найдёт выхода из этого многомесячного пике? Тогда что? Будут ли тренеры думать о том, чтобы переосмыслить всё это? Только они могут ответить на это. Но становится очевидным, что ожидание, пока всё наладится, тоже не может быть ответом», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.