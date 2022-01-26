Главный тренер «Питтсбурга»: Лемье и Кросби олицетворяют всё самое правильное в хоккее

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о капитане «пингвинов» Сидни Кросби и сравнил его значение для франшизы с тем, что дал команде легендарный нападающий Марио Лемье.

«Кросби в Питтсбурге отдают такие же высокие почести, как и Лемье. Это может быть наивысшим комплиментом для игрока, и это заслуженно для такого игрока, как Сид. И Марио, и Сид — пионеры хоккея в своих поколениях. Они представляют нашу организацию и наш вид спорта с высоким классом и достоинством. Это то, что их отличает. Нам повезло, что оба этих парня являются частью организации «Питтсбург Пингвинз».

Лемье и Кросби олицетворяют собой всё самое правильное в хоккее. Что мне бросается в глаза в отношении обоих этих парней, так это их скромность. Они ведут себя так, что люди чувствуют себя комфортно», — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».