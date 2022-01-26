«Случай Овечкина мощнее». The Athletic — о борьбе за звание MVP сезона в НХЛ

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал борьбу за «Харт Трофи» и назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одним из фаворитов на звание MVP сезона.

«Вы можете себе представить, где были бы «Кэпиталз» в этом сезоне без Алекса Овечкина?



Нетрудно предположить, что они, вероятно, не входили бы в зону плей-офф, особенно если принять во внимание все травмы и отсутствие игроков из-за коронавируса, которые повлияли на состав «Вашингтона» в первые три месяца сезона. Да, Великая Восьмёрка была настолько впечатляющей. И что ещё более удивительно — Ови делает это в 36 лет, имея на счету более 1200 матчей НХЛ.



Всё это вызывает вопрос: должен ли Овечкин быть фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»? Если он выиграет, это станет его четвёртым званием MVP (до этого он получал награду в сезонах-2007/2008, 2008/2009 и 2012/2013).

К середине сезона в споре за это звание участвуют несколько игроков — Овечкин, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», Джонатан Юбердо из «Флориды», Остон Мэттьюс из «Торонто» и Игорь Шестёркин из «Рейнджерс». И это лишь некоторые из них.



Однако случай Овечкина мощнее. Действительно мощнее.

Здоровье, конечно, станет решающим фактором. Ранее в этом месяце у Овечкина был спад в эффективности, который совпал с пропуском нескольких тренировок из-за травмы верхней части тела. Однако с тех пор он вновь разбушевался, забив три гола и отдав результативную передачу в четырёх матчах до визита к «Оттаве».



Если Овечкин останется продуктивным и наберёт достаточно голосов, то станет самым возрастным игроком, выигравшим «Харт Трофи». В данный момент им является Эдди Шор из «Бостона» в 1938 году, которому было 35. Девять лет между титулами MVP — это также самый длинный разрыв. Жан Беливо из «Монреаля» выиграл его с разницей в восемь лет (1956 и 1964).



Действительно, предстоит долгий путь. Но в Вашингтоне никто не ставит против», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.