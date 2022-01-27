26 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от поражения «Сан-Хосе». У Барабанова – голевая

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт в середине 1-го периода хоккеистами «Сан-Хосе» — отличиться удалось Ноа Грегору с передач Брента Бёрнса и Александра Барабанова. На старте 2-го периода «Шаркс» удвоили преимущество благодаря шайбе Николя Мелоша. В заключительной двадцатиминутке «столичным» удалось отыграть один гол усилиями Даниэля Спронга, однако сравнять счёт им так и не удалось, при этом к концу игры «Шаркс» сначала вновь увеличили отрыв до двух шайб благодаря голу Йонатана Далена, а затем Эндрю Кольяно поразил и пустые ворота «Кэпиталз».

24-летний российский страж ворот «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Сан-Хосе» Джеймс Раймер – 32 из 33.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 56 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2». Для его соотечественника из «Сан-Хосе» Александра Барабанова этот результативный пас принёс уже 22-е (6+16) результативное действие в 35-й игре нынешнего сезона.