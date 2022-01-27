П. Кейн вышел на третье место в истории НХЛ по количеству результативных передач до 33 лет

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 8:5, которая позволила им прервать 4-матчевую серию поражений.
В этой встрече нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отдал две результативные передачи, последняя из которых стала для него 713-й в истории НХЛ.
Таким образом, форвард обошёл Яри Курри по передачам среди игроков не старше 33 лет и вышел на третье место в истории лиги. Об этом сообщает StatsCenter в «Твиттере». Теперь Кейн уступает только Ги Лафлёру (728) и Яромиру Ягру (820).
В текущем сезоне Кейн провёл 39 матчей и набрал 38 очков: забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач.
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