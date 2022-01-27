«Колорадо» отыгрался с 1:3 за третий период и обыграл «Бостон», у Ничушкина две передачи

Сегодня, 27 января в Денвере (США) на «Болл-Арене» «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0).



В составе хозяев голами отметились Кёртис Макдермид, Самуэль Жирар, Габриэль Ландеског и Кейл Макар. Также две результативные передачи отдал российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе гостей отличились Джейк Дебраск, Чарли Койл и Брэд Маршан.



Эта победа стала для «Колорадо» восьмой подряд. «Эвеланш» продолжают уверенно возглавлять таблицу Западной конференции, набрав после 41 матча 63 очка. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз», у которого 57 баллов в 44 играх.