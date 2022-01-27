«Колорадо» отыгрался с 1:3 за третий период и обыграл «Бостон», у Ничушкина две передачи
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Сегодня, 27 января в Денвере (США) на «Болл-Арене» «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0).
В составе хозяев голами отметились Кёртис Макдермид, Самуэль Жирар, Габриэль Ландеског и Кейл Макар. Также две результативные передачи отдал российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе гостей отличились Джейк Дебраск, Чарли Койл и Брэд Маршан.
Эта победа стала для «Колорадо» восьмой подряд. «Эвеланш» продолжают уверенно возглавлять таблицу Западной конференции, набрав после 41 матча 63 очка. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз», у которого 57 баллов в 44 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Макдермид (Бураковски, Ничушкин) – 11:25' (5x5) 1:1 Дебраск (Макэвой) – 27:10' (4x4) 1:2 Койл (Макэвой, Бержерон) – 32:16' (5x3) 1:3 Маршан (Пастрняк) – 33:31' (5x5) 2:3 Жирар (Макар, Кадри) – 51:46' (5x5) 3:3 Ландеског (Кадри, Ничушкин) – 59:23' (6x5) 4:3 Макар (Кадри) – 63:01' (4x3)
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