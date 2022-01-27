«Колорадо» одержал 17-ю домашнюю победу подряд. Это рекорд клуба

Сегодня, 27 января, в Денвере (США) на «Болл-Арене» «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0).
В составе хозяев голами отметились Кёртис Макдермид, Самуэль Жирар, Габриэль Ландеског и Кайл Макар. Также две результативные передачи отдал российский нападающий Валерий Ничушкин.
Эта победа стала для «Колорадо» 17-й домашней подряд – это рекорд в истории клуба. Отметим, что наибольшее количество домашних матчей подряд в истории НХЛ одержал «Детройт Ред Уингз» – 23 матча.
«Эвеланш» продолжают уверенно возглавлять таблицу Западной конференции, набрав после 41 матча 63 очка. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз», у которого 57 баллов в 44 играх.
- 27 января 2022
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:32
-
23:07
-
22:28
-
21:53
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:37
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
19:00
-
18:47
-
18:20
-
17:43
-
17:21
-
16:40