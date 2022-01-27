«Колорадо» одержал 17-ю домашнюю победу подряд. Это рекорд клуба

Сегодня, 27 января, в Денвере (США) на «Болл-Арене» «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0).



В составе хозяев голами отметились Кёртис Макдермид, Самуэль Жирар, Габриэль Ландеског и Кайл Макар. Также две результативные передачи отдал российский нападающий Валерий Ничушкин.



Эта победа стала для «Колорадо» 17-й домашней подряд – это рекорд в истории клуба. Отметим, что наибольшее количество домашних матчей подряд в истории НХЛ одержал «Детройт Ред Уингз» – 23 матча.



«Эвеланш» продолжают уверенно возглавлять таблицу Западной конференции, набрав после 41 матча 63 очка. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз», у которого 57 баллов в 44 играх.