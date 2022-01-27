Овечкин вышел на 96-е место по количеству матчей в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.



Его ближайшая цель – Аллан Стэнли и Джейсон Арнотт, у которых по 1244 встречи.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.

После 44 игр «Вашингтон» с 55 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В последних четырёх матчах «Кэпиталз» одержали одну победу.