Овечкин вышел на 96-е место по количеству матчей в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.
Его ближайшая цель – Аллан Стэнли и Джейсон Арнотт, у которых по 1244 встречи.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.
После 44 игр «Вашингтон» с 55 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В последних четырёх матчах «Кэпиталз» одержали одну победу.
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