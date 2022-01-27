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Картер подписал двухлетний контракт с «Питтсбургом» на сумму $ 6,25 млн

Картер подписал двухлетний контракт с «Питтсбургом» на сумму $ 6,25 млн
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Нападающий Джефф Картер подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на два года. Кэпхит составляет $ 3,125 млн.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 37-летний Картер провёл 36 матчей и набрал 26 очков: забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач.

Хоккеист выступает за «Питтсбург» с 2021 года. Ранее он играл за «Филадельфию Флайерз» (2005-2011), «Коламбус Блю Джекетс» (2011-2012) и «Лос-Анджелес Кингз» (2012-2021).

В текущем сезоне «Питтсбург» с 59 очками после 42 матчей занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Отметим, в последних шести матчах «Пингвинз» одержали шесть побед. Четыре из них – в основное время.

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