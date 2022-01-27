Манджапане забил 18 шайб из 19 в гостях. Задоров ассистировал ему на 100-е очко в НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.



В этой встрече российский защитник Никита Задоров отдал результативную передачу на нападающего Эндрю Манджапане, который забросил 19-ю шайбу в сезоне. Отметим, что 18 из них форвард забил в гостях.



Также этот гол принёс канадцу 100-е очко в Национальной хоккейной лиге. На это нападающему потребовалось 216 матчей.

Манджапане выступает за «Калгари» с сезона-2017/2018. За сборную Канады он провёл один турнир – чемпионат мира – 2022, где канадцы завоевали золотые медали. Форвард набрал 11(7+4) очков.