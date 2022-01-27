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Манджапане: с трудом осознаю, что играю в сильнейшей лиге мира

Манджапане: с трудом осознаю, что играю в сильнейшей лиге мира
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Нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане рассказал о пути к 100 очкам в НХЛ.

«Я прошёл через такие качели в ОХЛ и АХЛ, что сейчас с трудом осознаю, что играю в сильнейшей лиге мира, набираю очки и помогаю команде побеждать», – цитирует Манджапане официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.

В этой встрече российский защитник Никита Задоров отдал результативную передачу на нападающего Эндрю Манджапане, который забросил 19-ю шайбу в сезоне. Отметим, что 18 из них форвард забил в гостях.

Также этот гол принёс канадцу 100-е очко в Национальной хоккейной лиге. На это нападающему потребовалось 216 матчей.

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