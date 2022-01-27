«Ови любит эти сладости». Овечкин обменял фанату шайбу на шоколадку перед игрой с «Шаркс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Перед матчем российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обменялся с болельщиком. Фанат получил шайбу, хоккеист – шоколадку.

Позднее «твиттер» «Вашингтона» опубликовал фото шоколадки с подписью «Ови любит эти сладости».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1241-м в НХЛ. Россиянин по этому показателю обошёл Джея Боумистера и Патрика Элиаша и поднялся на 96-ю строчку.