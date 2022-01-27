Сапего: Макдэвид невероятен. Для него НХЛ, наверное, уже игрушка
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Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего рассказал о кумире детства и о том, кто из игроков ему импонирует сейчас.
«В Витебске я ещё играл в нападении, тогда кумиром для меня был Павел Дацюк. Рано вставал, чтобы посмотреть его игры. Сейчас мне импонирует игра Кейла Макара из «Колорадо». У него потрясающее катание. То, что он творит на льду, заставляет смотреть на него и учиться.
Из нападающих – Макдэвид. Он невероятен! Для него НХЛ, наверное, уже игрушка. Не знаю, куда ему нужно уже ехать», – цитирует Сапего официальный сайт минского клуба.
В текущем сезоне Макдэвид провёл 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз» и набрал в них 57 очков: забросил 20 шайб и отдал 37 результативных передач.
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