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Сборная России по хоккею завершила второй тренировочный микроцикл

Сборная России по хоккею завершила второй тренировочный микроцикл
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Сборная России завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ «Новогорск», сообщает официальный сайт ФХР.

По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча «Красных» и «Белых» закончилась победой «Красных» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три «Белые» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1.

Ранее Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

Сообщалось, что также в состав вошёл Владимир Ткачёв.

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