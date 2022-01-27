СКА собрал деньги для помощи ветеранам в годовщину освобождения Ленинграда от блокады
Поделиться
Глава штаба, вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что в день освобождения блокады Ленинграда клуб собрал деньги, чтобы помочь Фонду ветеранов-блокадников.
«Мы традиционно каждый год отдаём уважение, ценим великий день в нашей истории – день полного освобождения Ленинграда от блокады. Ценим наших ветеранов, всегда приглашаем их на наши матчи, находимся в постоянном контакте. Сегодня мы командой собрали деньги, чтобы помочь Фонду ветеранов-блокадников Санкт-Петербурга. Мы их очень ценим, их поддержка нам необходима. Это великий день. Сегодня провели тренировку на улице, вся команда душевно и трепетно относится к этому вопросу», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 27 января 2022
-
14:37
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:16
-
12:57
-
12:16
-
11:44
-
11:32
-
11:07
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:32
-
23:07
-
22:28
-
21:53
-
21:36
-
21:15
Партнерский контент