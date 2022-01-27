СКА собрал деньги для помощи ветеранам в годовщину освобождения Ленинграда от блокады

Глава штаба, вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что в день освобождения блокады Ленинграда клуб собрал деньги, чтобы помочь Фонду ветеранов-блокадников.

«Мы традиционно каждый год отдаём уважение, ценим великий день в нашей истории – день полного освобождения Ленинграда от блокады. Ценим наших ветеранов, всегда приглашаем их на наши матчи, находимся в постоянном контакте. Сегодня мы командой собрали деньги, чтобы помочь Фонду ветеранов-блокадников Санкт-Петербурга. Мы их очень ценим, их поддержка нам необходима. Это великий день. Сегодня провели тренировку на улице, вся команда душевно и трепетно относится к этому вопросу», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.