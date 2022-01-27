СКА на открытом воздухе сыграл в бенди в честь освобождения от блокады
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Сегодня, 27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда ХК СКА провёл тренировку на открытом льду и сыграл в бенди, сообщает официальный «твиттер» команды.
Ранее сообщалось, что клуб собрал деньги и отправил их в Фонд ветеранам-блокадникам.
В текущем сезоне армейцы с 68 очками после 48 игр занимают первое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Команды, занявшие места с первого по четвёртое, будут начинать серии плей-офф на домашних аренах.
В последних пяти играх петербургская команда одержала четыре победы, уступив только казанскому «Ак Барсу». Для нового главного тренера армейцев Романа Ротенберга это поражение стало первым на занимаемом посту.
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