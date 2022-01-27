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Кузьменко оформил хет-трик в двустороннем матче. Он в запасном составе на ОИ

Кузьменко оформил хет-трик в двустороннем матче. Он в запасном составе на ОИ
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Сборная России завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ «Новогорск».

По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча «Красных» и «Белых» закончилась победой «Красных» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три «Белые» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1.

«Чемпионату» стал известен протокол двустороннего контрольного матча с участием игроков сборной России, в котором встречались «Красные» и «Белые».

1:0. Кузьменко (Нестеров, Кадейкин)
2:0. Кузьменко (Кадейкин, Ткачев)
3:0. Кузьменко (Кадейкин, Нестеров)

Отметим, что Кузьменко и Кадейкин попали в состав сборной России на Олимпиаду в качестве запасных игроков.

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