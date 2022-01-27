Кузьменко оформил хет-трик в двустороннем матче. Он в запасном составе на ОИ
Поделиться
Сборная России завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ «Новогорск».
По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча «Красных» и «Белых» закончилась победой «Красных» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три «Белые» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1.
«Чемпионату» стал известен протокол двустороннего контрольного матча с участием игроков сборной России, в котором встречались «Красные» и «Белые».
1:0. Кузьменко (Нестеров, Кадейкин)
2:0. Кузьменко (Кадейкин, Ткачев)
3:0. Кузьменко (Кадейкин, Нестеров)
Отметим, что Кузьменко и Кадейкин попали в состав сборной России на Олимпиаду в качестве запасных игроков.
Комментарии
- 27 января 2022
-
14:59
-
14:37
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:16
-
12:57
-
12:16
-
11:44
-
11:32
-
11:07
-
10:37
-
10:21
-
09:40
-
09:23
-
09:17
-
09:04
-
08:30
-
07:13
-
06:59
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:50
-
05:37
-
04:38
-
04:10
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:32
-
23:07
-
22:28
-
21:53
-
21:36
Партнерский контент