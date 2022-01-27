Кузьменко оформил хет-трик в двустороннем матче. Он в запасном составе на ОИ

Сборная России завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ «Новогорск».



По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча «Красных» и «Белых» закончилась победой «Красных» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три «Белые» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1.



«Чемпионату» стал известен протокол двустороннего контрольного матча с участием игроков сборной России, в котором встречались «Красные» и «Белые».



1:0. Кузьменко (Нестеров, Кадейкин)

2:0. Кузьменко (Кадейкин, Ткачев)

3:0. Кузьменко (Кадейкин, Нестеров)



Отметим, что Кузьменко и Кадейкин попали в состав сборной России на Олимпиаду в качестве запасных игроков.