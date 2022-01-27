Юрчо: мы редко общались с Дацюком в «Детройте», но пару советов я всё же получил

Нападающий «Барыса» и сборной Словакии Томаш Юрчо рассказал об игре за «Детройт Ред Уингз» вместе с Павлом Дацюком.
«Это один из лучших хоккеистов, жаль, что не удалось поиграть с ним в команде, когда он был моложе, хотя даже становясь старше, он всегда оставался в топе. Поэтому даже не могу представить, на каком запредельно крутом уровне он играл на пике формы. С Павлом мы общались редко, но это потому, что он спокойный, тихий человек, к тому же не особо хорошо говорил по-английски, но пару советов от него я всё же получил. А когда забросил свой первый гол в НХЛ, Павел лично меня поздравил, такое дорогого стоит. Поэтому, когда он решил уйти, представляю, как был расстроен каждый из болельщиков «крыльев». Павел там настоящая икона и всеобщий любимец.
Знал, что в КХЛ задрафтовала команда из родного города Павла Дацюка? Серьёзно? Впервые об этом узнаю, это здорово. Но из «Автомобилиста» со мной никогда не выходили на связь, поэтому даже то, что я ими задрафтован, узнал из интернета», — цитирует Юрчо пресс-служба КХЛ.
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