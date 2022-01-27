Глотов: не смирился, что «Сочи» не сыграет в плей-офф. Регулярку надо доиграть полностью

Нападающий ХК «Сочи» Василий Глотов поделился мнением о продолжении сезона Континентальной хоккейной лиги.



«После паузы ощутили растренированность? Боялся, что будет хуже. Но, к моему удивлению, всё прошло на первой тренировке без проблем. Может, с точки зрения «физики» было чуть-чуть тяжеловато, но я быстро втянулся.



У команды сейчас обширная программа: крутим велосипеды, занимаемся в зале, проводим очень интенсивные тренировки на льду. Активно готовимся. Пока у нас план расписан на две недели.



Как часто захожу в интернет, чтобы узнать новости о возобновлении сезона? Я, конечно, захожу на спортивные сайты, чтобы почитать новости, но вот именно новости о возобновлении чемпионата я специально не ищу. Думаю, эти новости мы узнаем раньше, чем они появятся в интернете. Я хочу играть, не хочу в январе сезон заканчивать.



Всю регулярку надо доиграть полностью? Да, хотя я понимаю, что есть очень много факторов, которые могут этому помешать. Слишком много матчей было отменено. Но я бы лично играл и играл бы.



Чтобы все матчи доиграть, командам придётся жить в очень жёстком графике? Ничего страшного. Можно играть два дня подряд. В НХЛ команды могут не только дома, но и на выезде провести за два дня две игры в разных городах. У нас можно сделать то же самое. Если, к примеру, у нас матчи в Москве и Санкт-Петербурге, то вполне можно сыграть два дня подряд. Между городами – час лететь. Это нетрудно – сыграть так две игры. Не вижу в этом какой-то проблемы.



Смирился ли внутренне с тем, что «Сочи» в этом сезоне не сыграет в плей-офф? (пауза). Нет. Шансы остались чисто математические? Согласен, но принять это пока не могу. Тяжело.



Хоккей из Пекина посмотрю, конечно, это даже не обсуждается. Я в Канаде играл в 2018 году и там успевал следить по телевизору, хотя матчи по местному времени начинались очень рано. Ну а в этом году расписание будет удобнее. Так что обязательно посмотрю», — цитирует Глотова пресс-служба клуба.