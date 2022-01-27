«Нефтехимик» проводит ежедневные тренировки и ожидает решения КХЛ о продолжении сезона

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о тренировочном процессе клуба.
«После матча с «Трактором», который состоялся 12 января, команде был представлен отдых. Рональд Кнот, Лукаш Клок и Франс Туохимаа отправились в расположение своих сборных для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Остальные ребята разъехались по домам, чтобы побыть с семьями, отдохнуть.
24 января все за исключением сборников собрались на «Нефтехим Арене», сдали ПЦР-тесты на коронавирус и приступили к тренировочному процессу. Тесты у всех игроков, тренеров и обслуживающего персонала отрицательные.
В настоящее время идут полноценные ежедневные тренировки. Руководство клуба, тренерский штаб, игроки находятся в ожидании решения КХЛ о продолжении чемпионата», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.
- 27 января 2022
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