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Мойсанен: если бы захотел поставить деньги на победителя ОИ-2022, то выбрал Россию

Мойсанен: если бы захотел поставить деньги на победителя ОИ-2022, то выбрал Россию
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Экс-тренер вратарей «Ак Барса», «Трактора» и сборной Финляндии Ари Мойсанен рассказал о фаворите Олимпийских игр, а также какая система хоккея лучше: финская или российская.

«Как воспринял решение НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду? Особо никаких эмоций не было. Я не жалею, что кто-то не сможет приехать.

Теперь Россия – главный фаворит турнира? В России все ждут от сборной «золота». И будут очень разочарованы, если этого не случится. Но на турнире может случиться всё что угодно. Одна неудачная игра и всё кончено. Кто-то не забил, несмотря на тысячу возможностей, – всё кончено. Но если бы я захотел поставить на одну из команд деньги, то в самом деле выбрал бы Россию.

КХЛ считается лучшей лигой Европы, но при этом сборная России давно не добивалась успехов на чемпионатах мира в отличие от той же Финляндии? На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа. У меня есть лишь своё мнение. Я не думаю, что правильно формировать костяк сборной из игроков СКА. В Финляндии при формировании состава мы рассматриваем всех сильнейших. Сборная Финляндии – это реально сборная. В России СКА и сборная – это будто одна команда.

В чём финская система лучше, чем российская? Не думаю, что наша система хоть в чём-то лучше. Я недостаточно умён, чтобы оценить недостатки российской системы. Но история показывает, у кого больше золотых медалей и хороших игроков. Причём везде – в баскетболе, футболе, хоккее. Будет очень глупым с моей стороны заявить, что мы в чём-то лучше. Россия – спортивная страна, которая хочет побеждать и всегда голодна до побед. Сейчас в своей работе я использую множество вещей, которым научился в России», — цитирует Мойсанена «Спорт Бизнес Online».

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