Россиянин Осипов попал в состав сборной Китая по хоккею на Олимпиаду

Твиттер-аккаунт «Куньлунь Ред Стар» опубликовал состав национальной сборной Китая на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



В него вошли 25 представителей пекинского клуба, в числе которых — российский защитник Денис Осипов.



Вратари: Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй, Джереми Смит;



Защитники: Джейсон Фрэм, Райан Спроул, Чэнь Цзымэн, Джейк Челиос, Чжан Пэнфэй, Денис Осипов, Тай Шульц, Янь Жуйнань, Зак Юйэнь;



Нападающие: Спенсер Фу, Го Цзянин, Брэндон Ип, Чжун Вэй, Люк Локхарт, Паркер Фу, Сян Сюйдун, Кори Кейн, Чжан Цзэcэнь, Итан Уэрек, Янь Цзюньчэн, Тайлер Вон, Руди Ин.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Китая на групповом этапе сыграет с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля).