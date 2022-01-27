ECHL до конца сезона отстранила игрока, попавшего в скандал с братом Пи Кея Суббэна

Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) на официальном сайте объявила об отстранении игрока «Джексонвилля» Джейкоба Панетты от матчей до конца сезона из-за расистского скандала, произошедшего с ним в матче с «Южной Каролиной». Таким образом, хоккеист пропустит 38 игр.
«Бестактные действия и жесты недопустимы в нашей игре. Мы все должны извлечь уроки и вырасти после этого инцидента, а также продвигать нашу приверженность разнообразию и справедливости во всей нашей лиге», — заявил комиссар ECHL Райан Крелин.
Отмечается, что у Панетты будет возможность подать апелляцию на смягчение отстранения и восстановление после 17 марта 2022 года. Напомним, Панетта полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.
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