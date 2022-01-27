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Третьяк: мы собрали всё лучшее в сборной России, шансы выиграть первое место у нас есть

Третьяк: мы собрали всё лучшее в сборной России, шансы выиграть первое место у нас есть
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о шансах национальной команды на победу в хоккейном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Какие шансы у сборной России на турнире? Хорошие. Считаю, что у нас неплохая команда. Конечно, будет очень сложно, потому что у большинства соперников в составе игроки из КХЛ. Мы собрали всё лучшее, поэтому шансы выиграть первое место у нас есть.

Подготовка идёт по плану. 2 февраля команда вылетит в Китай, 5-го числа сыграет товарищеский матч с Латвией, а 9-го уже официальная игра со Швейцарией.

Какие другие виды буду смотреть? Мне нравится фигурное катание, конькобежный спорт, горнолыжный спорт также интересно посмотреть. Меня больше привлекают командные виды спорта, в женском хоккее, конечно, буду болеть за нашу команду.

Удивительно всегда наблюдать за прыжками с трамплина. Как они летают как птицы? Я спрашиваю: вам не страшно там? Они отвечают: а вы там об борты бьётесь, вам не страшно в хоккей играть?», — цитирует Третьяка YouTube-канал «CGTN на русском».

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