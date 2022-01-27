Киселевич: игроки ЦСКА соскучились по льду. На тренировках кусаемся, чтобы было интереснее

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал об атмосфере на тренировках клуба после 3-недельной паузы.



«Мы все соскучились по раздевалке, по шуткам, сейчас вот языками зацепились и сидим полчаса разговариваем. Конечно, тяжело, почти три недели без льда, без ребят. Поэтому сейчас кайфовое время. Дорвались? Да, это правильное слово.



Напряжение вокруг чемпионата, которое есть, сглаживается в команде. На тренировках мы кусаемся друг с другом, чтобы было интереснее играть. Сейчас мы в усечённом составе, потом ребята будут прибавляться. Создаём больше фана, специально дёргаем друг друга.



Остался в команде за старшего после отъезда Сергея Андронова в сборную? Нет, ничего не говорили, мы все здесь за старшего. Когда хороший коллектив, то все друг друга подстёгивают», — цитирует Киселевича твиттер-аккаунт армейцев.