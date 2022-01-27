NHL.com: Шестёркин — лидер голосования на «Везина Трофи», Василевский — на втором месте

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, по итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании 16 экспертов. Четыре из них поставили Шестёркина на первое место. Второе место занял вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — у него 46 баллов и тоже четыре первых места. Третий – Джек Кэмпбелл из «Торонто Мэйпл Лифс» (45 очков, два первых места).
Также в десятку (9-е место) вошёл российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, который набрал три очка.
В текущем регулярном сезоне Шестёркин провёл 26 матчей, в которых отразил 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
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