NHL.com: Шестёркин — лидер голосования на «Везина Трофи», Василевский — на втором месте

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, по итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании 16 экспертов. Четыре из них поставили Шестёркина на первое место. Второе место занял вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — у него 46 баллов и тоже четыре первых места. Третий – Джек Кэмпбелл из «Торонто Мэйпл Лифс» (45 очков, два первых места).



Также в десятку (9-е место) вошёл российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, который набрал три очка.



В текущем регулярном сезоне Шестёркин провёл 26 матчей, в которых отразил 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.