Нападающему «Спартака» Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Департамент полиции Ванкувера объявил, что бывшему нападающему «Ванкувер Кэнакс», ныне хоккеисту «Спартака» Джейку Виртанену предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сексуальном насилии, сообщает TSN.
Отмечается, что обвинение выдвинуто после рассмотрения инцидента, произошедшего в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен ещё был игроком «Кэнакс». Расследование было начато в мае прошлого года, когда предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, подала жалобу.
25-летний Виртанен был отправлен в отпуск «Кэнакс» после обвинений и больше не играл за команду. В то время «Кэнакс» опубликовали заявление, в котором говорилось, что «организация не приемлет сексуальных домогательств любого рода и что к заявлениям, о которых сообщалось, относятся очень серьёзно».
Полиция Ванкувера сообщает, что Виртанен в настоящее время не находится под стражей.
- 27 января 2022
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