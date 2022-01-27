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Хекстолл: ведём переговоры по контракту с Малкиным, Летангом и Растом. Это наш приоритет

Хекстолл: ведём переговоры по контракту с Малкиным, Летангом и Растом. Это наш приоритет
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о переговорах по новому контракту с российским нападающим клуба Евгением Малкиным, а также Крисом Летангом и Брайаном Растом.

«Мы ведём переговоры, но я не хотел бы публично делиться подробностями. Это наш кадровый приоритет на данный момент. У нас ограничено место под потолком зарплат, но мы определённо хотим вместить туда всех этих ребят. Получится это или нет, я не знаю», — приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Также генменеджер отметил, в каждом случае есть зарплата, до которой клуб готов вести переговоры. И пока переговоры наводят его на оптимистический лад.

В текущем сезона Малкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал шесть результативных передач.

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