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Андрей Свечников: если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать

Андрей Свечников: если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

«Об очках не надо думать, их надо просто зарабатывать. Выходи на лед, показывай максимум того, что можешь и успех не обойдет стороной. В данный момент я чувствую уверенность в себе, и это пожалуй, главный фактор. Тогда и броски получаются, и пасы проходят, и вообще все удается наилучшим образом. Как добиться уверенности? Думаю, работой. Я всегда стараюсь стать лучше. Я не выхожу с мыслью кого-то вывести из строя, но если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать. Я люблю этот аспект хоккея, это мой стиль, и я буду и дальше его придерживаться», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 36 матчах, в которых забил 14 голов и сделал 22 результативные передачи.

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