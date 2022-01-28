Артемий Панарин забил гол на второй минуте матча с «Коламбусом»

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин отметился результативной передачей.
Для россиянина этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 35 результативных передач в 38 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 472 матчах, в которых забил 177 голов и сделал 343 результативные передачи.
На данный момент «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции. «Коламбус», в свою очередь, находится на 10-м месте на Востоке.
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