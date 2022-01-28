Панарин обогнал Буре по голевым передачам за карьеру в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин отметился результативной передачей.

Голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов, покорив результат Павла Буре (342 передачи в 702 матчах). Примечательно, что Панарин догнал Буре по передачам за карьеру в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 472 матчах, в которых забил 177 голов и сделал 343 результативные передачи.