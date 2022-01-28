Барков забил свой 200-й гол в НХЛ: на его счету уже 500 очков

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Флорида Пантерз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости хозяева выигрывают со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли гости — на 8-й минуте отличился Зак Уайтклауд. Однако в самой концовке первого периода хозяева отыгрались. Заброшенной шайбой отметился 26-летний Александр Барков. В текущем сезоне он проводит свой 31-й матч в НХЛ. На его счету 19 голов и 16 передач.
Всего же за карьеру в НХЛ Барков забил уже 200 голов. В его активе также 300 результативных передач.
Автором второй заброшенной шайбы «Флориды» в матче с «Вегасом» стал в начале второго периода Сэм Беннетт.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. За гостей играет российский нападающий Евгений Дадонов, который пока не отметился результативными действиями.
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