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Евгений Малкин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом»

Евгений Малкин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости идёт третий период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Автором единственной на данный момент заброшенной шайбы является российский нападающий Евгений Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.

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