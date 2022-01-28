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«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол

«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Автором первой заброшенной шайбы является российский нападающий Евгений Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.

Позже счёт сравнял на 57-й минуте Джаред Макканн, а в овертайме забил Адам Ларссон.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Малкин (Летанг, Раст) – 48:41' (5x4)   1:1 Макканн (Данн, Юханссон) – 56:04' (5x5)   1:2 Ларссон (Веннберг, Йернкрок) – 61:17' (3x3)
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