«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 2:1.



Автором первой заброшенной шайбы является российский нападающий Евгений Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.



Позже счёт сравнял на 57-й минуте Джаред Макканн, а в овертайме забил Адам Ларссон.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.