«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
Автором первой заброшенной шайбы является российский нападающий Евгений Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.
Позже счёт сравнял на 57-й минуте Джаред Макканн, а в овертайме забил Адам Ларссон.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.
- 28 января 2022
-
06:04
-
05:55
-
05:42
-
05:38
-
05:33
-
05:19
-
04:58
-
04:17
-
03:36
-
03:24
-
02:57
- 27 января 2022
-
23:50
-
23:26
-
22:28
-
22:17
-
21:46
-
21:25
-
20:42
-
20:21
-
19:54
-
19:26
-
18:35
-
18:26
-
18:10
-
17:38
-
17:05
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
14:59
-
14:37
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:44