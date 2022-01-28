«Тампа» победила «Нью-Джерси», у Василевского 31 сейв
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
В самом начале встречи гости открыли счёт благодаря голу Дэймона Сиверсона. На 22-й минуте счёт сравнял Алекс Киллорн, через 13 минут хозяева вышли вперёд после точного выстрела Мэтью Жозефа. На 51-й минуте на табло вновь ничья благодаря голу Джека Хьюза. А точку в матче поставил Энтони Чирелли на 52-й минуте. Также стоит отметить, что на 34-й минуте Чирелли не реализовал буллит.
Российский голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв. У его соотечественника Михаила Сергачёва коэффициент полезности – «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Сиверсон (Братт) – 04:33' (5x4) 1:1 Киллорн (Хедман, Стэмкос) – 21:46' (5x4) 2:1 Жозеф – 34:16' (4x5) 2:2 Хьюз (Братт, Сиверсон) – 50:55' (5x5) 3:2 Чирелли (Пойнт, Палат) – 51:55' (5x5)
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