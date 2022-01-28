«Тампа» победила «Нью-Джерси», у Василевского 31 сейв

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.



В самом начале встречи гости открыли счёт благодаря голу Дэймона Сиверсона. На 22-й минуте счёт сравнял Алекс Киллорн, через 13 минут хозяева вышли вперёд после точного выстрела Мэтью Жозефа. На 51-й минуте на табло вновь ничья благодаря голу Джека Хьюза. А точку в матче поставил Энтони Чирелли на 52-й минуте. Также стоит отметить, что на 34-й минуте Чирелли не реализовал буллит.



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