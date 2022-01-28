Евгений Малкин — третья звезда матча «Питтсбург» — «Сиэтл»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 2:1.



Российский нападающий Евгений Малкин признан третьей звездой матча, на его счету один гол. Первое место занял Адам Ларссон, второе же место за Джаредом Макканном.



Автором первой заброшенной шайбы стал Малкин. Игрок огорчил голкипера гостей немца Филиппа Грубауэра на 49-й минуте встречи. Ассистировали же ему канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.



Позже счёт сравнял на 57-й минуте Джаред Макканн, а в овертайме забил Адам Ларссон.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.