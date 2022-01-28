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Дадонов: стараюсь действовать в своём стиле, идя от игры к игре

Дадонов: стараюсь действовать в своём стиле, идя от игры к игре
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов оценил свои выступления в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Сезон длинный, случается всякое. После каких-то матчей чувствуешь удовлетворение, после каких-то кажется, что мог бы сыграть лучше. Но в любом случае я стараюсь сохранять голову холодной, не изменять себе, действовать в своём стиле, идя от игры к игре», – цитирует Дадонова официальная русская версия сайта НХЛ.

Январь – самый продуктивный месяц в этом сезоне для форварда, он успел уже набрать 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). Но в последних трёх играх очков Дадонову набрать не удалось.

В текущем сезоне у него 42 матча, в которых он 10 раз забил и 11 раз отдал пас партнёрам на гол.

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