Дадонов: стараюсь действовать в своём стиле, идя от игры к игре

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов оценил свои выступления в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Сезон длинный, случается всякое. После каких-то матчей чувствуешь удовлетворение, после каких-то кажется, что мог бы сыграть лучше. Но в любом случае я стараюсь сохранять голову холодной, не изменять себе, действовать в своём стиле, идя от игры к игре», – цитирует Дадонова официальная русская версия сайта НХЛ.



Январь – самый продуктивный месяц в этом сезоне для форварда, он успел уже набрать 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). Но в последних трёх играх очков Дадонову набрать не удалось.



В текущем сезоне у него 42 матча, в которых он 10 раз забил и 11 раз отдал пас партнёрам на гол.