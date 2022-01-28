Видео шикарной голевой передачи Панарина на Зибанеджада

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Густав Нюквист, Бун Дженнер (дважды) и Шон Курали (дубль). У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Баркли Гудроу и Мика Зибанеджад.
Российский легионер выдал яркий матч — помимо забитого гола, он отметился двумя результативными передачами. Одна из них — на Мика Зибанеджада — вышла на загляденье.
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Первая голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов, покорив результат Павла Буре (342 передачи в 702 матчах). Примечательно, что Панарин догнал Буре по передачам за карьеру в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше.
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