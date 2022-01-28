Защитник «Лос-Анджелеса» Даути провёл 1000-ю игру в НХЛ. Все — в составе «Кингз»
Поделиться
«Лос-Анджелес Кингз» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Матч прошёл в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».
В составе победителей свою 1000-ю игру в рамках Национальной хоккейной лиги сыграл защитник Дрю Даути. Он провёл на льду 24 минуты и 29 секунд, став автором результативной передачи, а также совершил три броска по воротам и заблокировал один бросок при общей полезности «-1».
Даути выступает за «Лос-Анджелес» с 2008 года, он был выбран «Кингз» на драфте НХЛ — 2008 под общим 2-м номером. В текущем сезоне он провёл 25 матчей, забросив четыре шайбы и отдав 18 голевых передач при общей полезности «+4».
Комментарии
- 28 января 2022
-
09:36
-
09:22
-
09:03
-
08:50
-
08:34
-
08:22
-
08:07
-
07:54
-
07:50
-
07:09
-
06:49
-
06:36
-
06:04
-
05:55
-
05:42
-
05:38
-
05:33
-
05:19
-
04:58
-
04:17
-
03:36
-
03:24
-
02:57
- 27 января 2022
-
23:50
-
23:26
-
22:28
-
22:17
-
21:46
-
21:25
-
20:42
-
20:21
-
19:54
-
19:26
-
18:35
-
18:26
Партнерский контент