Защитник «Лос-Анджелеса» Даути провёл 1000-ю игру в НХЛ. Все — в составе «Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Матч прошёл в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».



В составе победителей свою 1000-ю игру в рамках Национальной хоккейной лиги сыграл защитник Дрю Даути. Он провёл на льду 24 минуты и 29 секунд, став автором результативной передачи, а также совершил три броска по воротам и заблокировал один бросок при общей полезности «-1».

Даути выступает за «Лос-Анджелес» с 2008 года, он был выбран «Кингз» на драфте НХЛ — 2008 под общим 2-м номером. В текущем сезоне он провёл 25 матчей, забросив четыре шайбы и отдав 18 голевых передач при общей полезности «+4».