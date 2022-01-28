Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид сравнялся по очкам с Овечкиным

Сегодня, 28 января, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в серии послематчевых буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.



Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него 21-й в текущем сезоне. Также на его счету 37 голевых передач. Канадский форвард вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ, сравнявшись с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (29+29) и нападающим «Флориды Пантерз» Джонатаном Юбердо (16+42). У всех трёх хоккеистов по 58 набранных очков.



Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 59 (29+30) очков за 39 матчей.