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Голкипер «Каролины» повторил достижение Василевского по победам за первые 30 игр в сезоне

Голкипер «Каролины» повторил достижение Василевского по победам за первые 30 игр в сезоне
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Датский голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен одержал 23-ю победу в сезоне, проведя при этом 30 матчей. Это является вторым показателем в истории после 30 сыгранных встреч.

Первую строчку занимает Сесил Ральф Томпсон, в сезоне-1929/1930 одержавший 30 побед за «Бостон Брюинз». Также по 23 победы за 30 матчей одержали Андрей Василевский (2017/2018, 2020/2021), Пит Питерс (1979/1980) и Брэйден Холтби (2015/2016).

Андерсен в текущем сезоне отражает в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

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