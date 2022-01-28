25-летний Макдэвид вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по набранным очкам

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в серии послематчевых буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.



Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид стал автором одной заброшенной шайбы. На его счету 632 (216+416) очка в 445 матчах в НХЛ. 25-летний форвард вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по набранным баллам, обогнав Райана Смита.



Первую строчку в истории франшизы по набранным очкам занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 1669 баллов за 696 матчей, следом идёт Яри Курри с 1043 баллами после 754 встреч. Замыкает тройку Марк Мессье, в его активе 1034 очка за 851 матч.



В топ-5 также входят Гленн Андерсон (906 очков, 845 матчей) и Пол Коффи (669 баллов, 532 игры).