Сергачёв — о 3:2 с «Нью-Джерси»: серьёзный вызов, игра «Тампы» не была идеальной

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв подвёл итоги встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).
«Сегодня они показали действительно быструю игру. У них молодая скоростная команда, которая хочет больше владеть шайбой. Для нас это был серьёзный вызов, сегодня нам пришлось поиграть в меньшинстве, но мы справились.
Первые несколько минут мы пытались поймать свою игру. Я схватил удаление, которое они реализовали. Но после этого мы постарались взять шайбу под свой контроль и стали играть лучше. Мы здорово играли до самого конца первого периода, но потом нам не хватало стабильности. Наша игра не была идеальной, но мы забрали два очка.
В большинстве они стараются побольше бросать. Их защитники всегда стараются выйти на бросковую позицию и бросают по воротам. Иногда они делают обманные движения и двигают шайбу дальше. Так что мы старались активнее играть в своей зоне, чтобы не позволять им бросать. К счастью, нам удалось пару раз нейтрализовать их большинство.
Игра с Макдоной? Я стараюсь многому учиться у него. Например, как правильно двигаться и выбирать правильную позицию на площадке, как блокировать броски и т.д. Я стараюсь действовать похожим образом, и иногда мне это помогает. Мне нравится играть вместе с ним, он является отличным учителем для многих ребят и классным игроком», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.
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