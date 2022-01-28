«Даже не знаю… Просто повезло». Зеграс — о лакросс-голе «Монреалю»

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс прокомментировал свой лакросс-гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:4).



«Сначала я посмотрел, могу ли кому-то отдать передачу из-за ворот, прокинув в щель между игроков. Но когда понял, что у меня есть немного пространства, решил попробовать что-то другое. Так что даже не знаю… Просто повезло.



Я только недавно обмотал клюшку, у меня была свежая лента. И я решил попробовать. Оказывается, фактор свежей ленты тут тоже играет роль.



Это один из таких финтов, который ты постоянно держишь в уме — и используешь, когда есть шанс при игре в высоком темпе подхватить шайбу на клюшку. Не думаю, что многие вратари ожидают такого. Но когда у меня есть немного пространства за сеткой, то я действительно не вижу причин, почему не сделать так. Это ведь как обводка. Это то, над чем я много работаю на тренировках. Приятно видеть, как это порой воплощается в жизнь», — цитирует Зеграса официальный сайт НХЛ.

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