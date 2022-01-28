РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции А. Маркова. Его дисквалификация окончена

Официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил об удовлетворении апелляции бывшего хоккеиста Андрея Маркова о сокращении срока дисквалификации.



«24 января 2022 года Национальным центром спортивного Арбитража было вынесено Решение по апелляционной жалобе, поданной спортсменом Марковым Андреем на Решение Дисциплинарного антидопингового комитета от 29 июня 2021 года.



Национальный центр спортивного Арбитража решил удовлетворить требования спортсмена в части исчисления срока дисквалификации, а именно считать началом срока дисквалификации 01 июля 2020 года. Таким образом, назначенный Дисциплинарным антидопинговым комитетом срок дисквалификации на 18 месяцев истёк 01 января 2022 года.



В удовлетворении остальных требований спортсмену было отказано.



На основании вышеизложенного, РАА «РУСАДА» обращает внимание, что апелляционная инстанция подтвердила Решение Дисциплинарного антидопингового комитета в части признания спортсмена нарушившим антидопинговые правила по п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил 2016 года, действовавших на момент совершения спортсменом нарушения антидопинговых правил», — говорится в заявлении.



Напомним, осенью 2021 года Марков был дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Марков завершил карьеру игрока в апреле 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года, но 1 июля стало известно, что в клубе его не будет.