Готовность арены в Новосибирске к МЧМ-2023 — более 60%, отставание от графика преодолено

Вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов рассказал о ходе строительства ледовой арены в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира 2023 года.
«Отставания от графика больше нет. У нас есть согласованный всеми сторонами график с вводом объекта в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Этот график будет выполнен полностью… Вопросы финансирования тоже на сегодняшний день все решены. В настоящий момент оснований сомневаться в том, что объект будет введён в эксплуатацию, ни у кого не должно быть.
Сейчас определённые виды работ мы законтрактовали, у нас куплено оборудование процентов на 80%, в том числе финские борта, кресла, которые мы планируем поставить. Из оборудования остались видеотрансляция, освещение… Все эти работы идут, финансирование есть. Из-за удорожания стройматериалов по всей стране мы зашли на повторную экспертизу по сметной части и планируем этот вопрос завершить в ближайшее время», — цитирует Теленчинова «РИА Новости Спорт».
Также отмечается, что в настоящее время готовность объекта составляет более 60%. Бетонные работы закончены на 100%, за исключением центральной части арены. Полностью подключить все помещения ледовой арены к теплу планируется уже 25 февраля. В настоящее время активно выполняются кровельные работы, работы по устройству наружных фасадов и остекления.
Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.
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